Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin kadro dışı kaldığını açıkladı.
17 Aralık 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.
Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da bu maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
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