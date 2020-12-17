Futbol Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı

Futbol

Trabzonspor'da Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin kadro dışı kaldığını açıkladı.

17 Aralık 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir.

Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da bu maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vedat Muriç bir kez daha sakatlandı