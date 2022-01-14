Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da ligin ilk yarısında sakatlanan Edgar Ie sezonu kapatmıştı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi feshedildi.
14 Ocak 2022, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı. Yabancı sınırı takılmamak için Egdar Ie'nin lisansının geçici olarak iptal edilmesi beklenirken oyuncuyla sürpriz şekilde yollar ayrıldı.
Bordo mavililer Edgar'a veda mesajı paylaştı.
Yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1481924393790025732
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