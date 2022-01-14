Futbol Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Futbol

Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da ligin ilk yarısında sakatlanan Edgar Ie sezonu kapatmıştı. Tecrübeli stoperin sözleşmesi feshedildi.

14 Ocak 2022, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı. Yabancı sınırı takılmamak için Egdar Ie'nin lisansının geçici olarak iptal edilmesi beklenirken oyuncuyla sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

Bordo mavililer Edgar'a veda mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



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