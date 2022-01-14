Trabzonspor'da Edin Visca'nın lisansı çıkarıldı. Yabancı sınırı takılmamak için Egdar Ie'nin lisansının geçici olarak iptal edilmesi beklenirken oyuncuyla sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

Bordo mavililer Edgar'a veda mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.







