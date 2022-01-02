Trabzonspor için varsa yoksa Edin Visca... Bordo-Mavililer, yıllardır gündemde olan Bosnalı yıldızın transferinde ilk kez bu kadar ısrarcı. Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat Başakşehir’le görüşürken, Göksel Gümüşdağ’a teklifini iletti. Fırtına en son 3-3.5 milyon Euro seviyesine çıkıp, teklifine şampiyonluk bonusu da ekledi. Hatta teknik direktör Abdullah Avcı’nın da sürece dahil olup, eski kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Şartları sonuna kadar zorlayan Trabzonspor’un en önemli kozu ise Visca’nın Bordo- Mavili formayı giyme isteği. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 10 sene önce kendisini Başakşehir’e transfer eden hocası Abdullah Avcı ile tekrar çalışmaya hazır. Visca, Başakşehir Yönetimi ile konuşup, kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a çevrildi. Fenerbahçe cephesiyle de temasta olan Gümüşdağ’ın, 1-2 gün içinde kesin kararını vermesi ve Visca transferinin netleşmesi bekleniyor. 1.5 ay önce görüşmelere başlayan, son günlerde ise temasları iyice sıklaştıran Trabzonspor cephesi, bu hafta Visca işini bitirmeyi hedefliyor. Aksi takdirde kanat listesindeki diğer isimlere yönelecekler. Her ihtimale karşı gündemdeki diğer adaylarla temaslar kopmadı.

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