Çekya'nın milli takım kampında tendonundan sakatlık yaşayan Filip Novak, 1 ay boyunca forma giyemeyecek. Milli takım kampından da çıkarılan Çek sol bek, son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve 1 haftalık tedavinin ardından formasına kavuşmuştu. Trabzonspor'un bu sene bitmek bilmeyen sakatlık çilesine eklenen Novak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın ardından uzun süreli sakatlık yaşayan 7. oyuncu oldu. Bir diğer Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Sarı da Ümit Milli Takım'da sakatlanarak kadrodan çıkarıldı fakat sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmadı.

Filip Novak, Trabzsonspor'un en istikrarlı ve defans-hücum anlamında en dengeli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. 30 yaşındaki oyuncu Ocak 2018'de ara transfer döneminde 1.9 milyon euro'ya Danimarka'nın Midtjylland takımından transfer edilmişti.