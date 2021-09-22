Futbol Trabzonspor'da Fode Koita sakatlandı

Trabzonspor'da Fode Koita sakatlandı

Futbol

Trabzonspor'da Fode Koita sakatlandı

Trabzonspor, Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

22 Eylül 2021, Çarşamba 14:45 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.


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