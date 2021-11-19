Futbol Trabzonspor'da Gervinho dizinden ameliyat oldu

Trabzonspor'da Gervinho dizinden ameliyat oldu

Futbol

Trabzonspor'da Gervinho dizinden ameliyat oldu

Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Gervinho, dizinden ameliyat oldu. Fildişili oyuncu oldukça ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

19 Kasım 2021, Cuma 15:10 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Fildişi Sahilli futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır.



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