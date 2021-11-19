Trabzonspor'da Gervinho dizinden ameliyat oldu
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Gervinho, dizinden ameliyat oldu. Fildişili oyuncu oldukça ciddi bir sakatlık yaşamıştı.
19 Kasım 2021, Cuma 15:10 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Fildişi Sahilli futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1461658587319648259