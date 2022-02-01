Futbol Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Futbol

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Babalık izninden dönen Bruno Peres bugünkü idmana katıldı.

01 Şubat 2022, Salı 00:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ligin 24'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da antrenman yapan bordo-mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Kasımpaşa maçının bugünkü hazırlıklarına izinli olan Marek Hamsik ile Covid-19 karantinasında olan Bakasetas, izinli olan Fode Koita ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Babalık izninden dönen Bruno Peres ise bugün yapılan Kasımpaşa maçı hazırlıklarında yer aldı.

Bordo mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacakları idmanda devam edecek.

BİLETLER SATIŞTA

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: 

VIP Platinum: 750 TL

VIP Gold: 600 TL

VIP Silver: 400 TL

Batı: 125 TL

Doğu: 100 TL

Fırtına: 55 TL

Kale Arkası: 35 TL

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)

İlgili Haberler
Galatasaray, yeni transferi Inaki Pena’yı resmen açıkladıAllahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gedson Fernandes transferi bitti derken yattı! İşte sebebi