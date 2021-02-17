Futbol Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Futbol

Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

17 Şubat 2021, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.

AA

İlgili Haberler
Trabzonspor'da kaleyi lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu koruyacakSpor dünyasının acı kaybı: Özcan Arkoç hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe Berke Özer için gelen 6 milyon euro'luk teklifi az buldu