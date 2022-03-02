Futbol Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Futbol

Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp oyuncunun adını açıklamadı.

02 Mart 2022, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, bir oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Bilgilendirme | Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.


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