Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp oyuncunun adını açıklamadı.
02 Mart 2022, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, bir oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Bilgilendirme | Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1498954598425452545
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