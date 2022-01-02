Futbol Trabzonspor'da Nwakaeme takımla çalıştı

Trabzonspor'da Nwakaeme takımla çalıştı

Futbol

Trabzonspor'da Nwakaeme takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlık dönemini ülkesinde geçirdikten sonra Trabzon'a dönen Antony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

02 Ocak 2022, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvede kapatan Trabzonspor, 4 günlük aranın ardından ikinci devre hazırlıklarına başladı. Ligin 20'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlamaya hazırlanan bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da şiddetli yağmur altında Cuma günü oynanacak karşılaşma için çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular takım halinde rejenerasyon çalışması yaptı.

AVCI'DAN NWAKAEME'YE ÖZEL İLGİ

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve bu süreçte 4 maç kaçıran Antony Nwakaeme, bu akşam takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. 

Bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA)

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