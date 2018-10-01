Trabzonspor'da Olcay Şahan geri döndü!

Trabzonspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlarken, Olcay Şahan da antrenmanda yer aldı

01 Ekim 2018, Pazartesi 22:03
A A

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

BASINA KAPALI ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kasımpaşa maçı öncesinde teknik direktör Karaman tarafından antrenmandan isteksiz davranması nedeniyle çıkartıldığı belirtilen Olcay Şahan'ın da çalışmada yer aldığı öğrenildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.