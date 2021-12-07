Futbol Trabzonspor’da sakatlığı geçen Djaniny idmana çıktı

Trabzonspor’da sakatlığı geçen Djaniny idmana çıktı

Futbol

Trabzonspor’da sakatlığı geçen Djaniny idmana çıktı

Trabzonspor, Spor Süper Lig’in 16’ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen Djaniny Semedo takımla birlikte çalıştı.

07 Aralık 2021, Salı 23:54 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00’de yapılan idmanla hazırlıklarına devam eden bordo-mavililer dinamik ısınma ve koordinasyon çalıştı. Yüksek enerjili geçen idmana 5’e 2 ve rondo çalışmalarıyla devam eden oyuncular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Sakatlığı atlatan Djaniny Semedo da bu akşam takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Anders Tronsen ve Abdülkadir Ömür ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla sürdürecek.

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)

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