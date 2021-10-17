Futbol Trabzonspor'da sakatlık şoku! İki isim birden....

Trabzonspor'da sakatlık şoku! İki isim birden....

Futbol

Trabzonspor'da sakatlık şoku! İki isim birden....

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da iki futbolcu geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıktı.

17 Ekim 2021, Pazar 21:29 Son Güncelleme:
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Trabzon'da oynanan maça 11'de başlayan Anthony Nwakaeme ve Bruno Perez oyuna devam edemedi.  Maçın 43. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu Nwakaeme oyundan çıktı. Deneyimli futbolcunun yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

Anthony Nwakaeme'nin kasığında çekme olduğu öğrenildi.

Müsabakanın 51. dakikasında sakatlık geçiren diğer isim Bruno Perez oldu.

51. dakikada kendini yere bırakan ve devam edemeyen Perez'in yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.

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