Trabzon'da oynanan maça 11'de başlayan Anthony Nwakaeme ve Bruno Perez oyuna devam edemedi. Maçın 43. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcu Nwakaeme oyundan çıktı. Deneyimli futbolcunun yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

Anthony Nwakaeme'nin kasığında çekme olduğu öğrenildi.

Müsabakanın 51. dakikasında sakatlık geçiren diğer isim Bruno Perez oldu.

51. dakikada kendini yere bırakan ve devam edemeyen Perez'in yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.

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