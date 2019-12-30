Trabzonspor, teknik direktörü Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Karaman'ın 2 milyon 250 bin liralık alacağının tamamı ödendi. Yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."

Trabzonspor, devre arasında yeni teknik direktörünü belirleyecek.

Ünal Karaman 1 Haziran 2018 tarihinden beri Trabzonspor'un başında bulunuyordu. Karabükspor'dan Trabzonspor'a geçen Karaman, Trabzonspor'un eskiş kaptanlarından.

Yaklaşık 1 buçuk senelik görev süresince Trabzonspor'un başında 69 maça çıkan 53 yaşındaki teknik adam, 34 galibiyet 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.





Ünal Karaman: Tarih bizi unutmaz!