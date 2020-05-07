Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Bu arada, bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç futbolcudan oluşan yedi grup, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri çalışması yaptı.

AA







