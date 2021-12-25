Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Efecan konusunda hafta içinde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Güney ekibinin kaptanı, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi.

Öte yandan Visca konusunda da bugünkü maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanabilir. Başakşehir cephesi, Boşnak yıldızı ara dönemde satmak istiyor.

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