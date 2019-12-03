3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul ediliyor.

Trabzonspor da günün anlam ve önemine dair bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle engelli çocuklar, Trabzonsporlu futbolcuların fotoğraflarına bakarak onları çizmeye çalıştı.

Daha sonra bu fotoğraflar oyunculara sürpriz olarak soyunma odasına asıldı. Futbolcular gördükleri manzara karşısında bir hayli şaşırdılar ve eğlenceli anlar yaşadılar.

Bazı çocukların ise ciddi anlamda resim yeteneği olduğu görüldü.

Videoyu izlemek için:

Trabzonspor'dan Dünya Engelliler Günü'ne özel video