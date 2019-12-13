UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. Grupta 6 maç sonunda 1 puanla son sırada kalan bordo-mavililer, kupadan elendi. 1. dakikada sol kanattan Zuffi'nin ortasında, ceza alanı içindeki Pululu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 13. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Omlin üst köşeden topu kornere göndermeyi başardı.14. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşunda, yerden de seken top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

16. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma oyuncuları arasında topa iyi yükselen Fernandes'in vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.

22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

57. dakikada soldan ceza alanına giren Pululu'nun sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndükten sonra taca çıktı.

67. dakikada ceza alanına giren Okafor'un kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, genç kaleci tehlikeyi önledi.

72. dakikada Bael, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

86. dakikada Okafor'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erde Kardeşler, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ çaprazda Avdijaj, kaleci Omlin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

AA