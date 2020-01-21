Trabzonspor'dan ayrılan Donis Avdijaj, İskoçya'ya transfer oldu
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı fakat kadroda yer bulamayınca devre arası takımdan ayrılan Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj, artık İskoçya'da forma giyecek. Heart of Midlothian ya da bilinen ismiyle Hearts'a transfer olan 23 yaşındaki Avdijaj'ın sözleşmesi 6 aylık.
Trabzonspor sezon başında Donis Avdijaj'ı kadrosuna katmıştı. Kosovalı kanat oyuncusu Süper Lig'de 8 maça çıkıp 1 gol 1 asist yapmıştı. Trabzonspor formasıyla toplamda 18 maça çıkan ve 773 dakika süre alabilen Avdijaj, ilk yarı bitince takımdan ayrıldı.
Avdijaj, İskoçya'nın Hearts (Kalpler) takımına transfer oldu.
Hearts'la 6 aylık sözleşme imzalayan oyuncu, yaşı henüz genç olmasına rağmen oldukça fazla kulüp dolaştı.
Futbola Osnabrück'te başlayan Avdijaj, Schalke, Sturm Graz, Roda, Willem II, Trabzonspor ve son olarak Hearts formaları giydi.
Avdijaj’ın sezon sonuna kadar anlaştığı Hearts, 21. hafta sonunda 12 takımlı İskoçya Premier Ligi’nde en yakın rakibinin 5 puan gerisinde son sırada bulunuyor.