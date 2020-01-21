Trabzonspor'dan ayrılan Donis Avdijaj, İskoçya'ya transfer oldu Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı fakat kadroda yer bulamayınca devre arası takımdan ayrılan Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj, artık İskoçya'da forma giyecek. Heart of Midlothian ya da bilinen ismiyle Hearts'a transfer olan 23 yaşındaki Avdijaj'ın sözleşmesi 6 aylık.