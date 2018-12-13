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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı

Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı

13 Aralık 2018, Perşembe 21:26
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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti.

Trabzonspor, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı. 

TRABZON (İHA)

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