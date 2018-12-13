Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti.
Trabzonspor, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.
TRABZON (İHA)