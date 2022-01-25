Futbol Trabzonspor'dan Bursaspor'a 3 oyuncu için 29 milyon lira

Trabzonspor'dan Bursaspor'a 3 oyuncu için 29 milyon lira

Futbol

Trabzonspor'dan Bursaspor'a 3 oyuncu için 29 milyon lira

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de uygulanacak yabancı sınırı nedeniyle yerli oyunculara yatırım yapan Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 genç oyuncu ile anlaştı.

25 Ocak 2022, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göe; Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, transferleri için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer 3 oyuncu için Bursaspor'a toplamda 29 milyon TL ödeyecek. Bu rakamın 9 milyon TL'si peşin, 20 milyon TL'si ise 10 taksit olacak.

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