Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada rakibinden ceza alanı hemen dışında sıyrılan Sturridge'in plase şutunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Ndiaye'nin pası sonrası ceza alanı ön çizgisinde Nwakaeme'nin plase vuruşunda, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gitti: 3-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

56. dakikada Sissoko'nun soldan ortasına ceza alanı içinde Pote'nin kafa vuruşunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

60. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, altı pas içinde Merthan Açıl'ın ters vuruşu sonrası top kendi filelerine gitti: 4-0.

66. dakikada Nwakaeme'nin pasın sonrası ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 5-0.

82. dakikada sağdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu'nun şutunda, kaleci Kayacan Erdoğan tehlikeyi önledi.

84. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Erce Kardeşler ayağıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

AA