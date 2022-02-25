TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR: 3-2

GOLLER: 24' Mario Gavranovic, 45+1' Mame Thiam, 49' Edin Visca, 59' Jorge Djaniny, 90+9' Anthony Nwakaeme (P)

MAÇTAN NOTLAR

Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor´un Yukatel Kayserispor maçına bordo mavili taraftarların ilgisi büyük oldu. 25´inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki gibi taraftarlar yine takımlarına destek olmak için Medical Park Stadyumu´na akın ederken maç biletlerinin tamamı satıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin organizasyonuyla stadyum önünde DJ performansı ve çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları, Trabzonspor´un maçına yoğun talep nedeniyle İstanbul-Trabzon arası ek seferlerini sürdürdü. Yerel yönetimler ulaşım kolaylığı sağlamak için taraftarlara özel ring seferleri koydu.

50´NCİ KARŞILAŞMA

Ligin ilk yarısında 8´inci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaşması bordo mavililerin 2-1´lik zaferiyle sonuçlanmıştı. Bugün 50´nci kez karşılaşan ekipler arasında geçmişte oynanan maçlarda bordo mavililer 30 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAKATLAR VE EKSİKLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdaki sakatlıklar nedeniyle Yukatel Kayserispor karşısında kadroda zorunlu değişiklik yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı için özel tedavi programı uygulanan Marek Hamsik ile sakatlıkları devam eden İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Salih Kavrazlı Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren ve dün çekilen MR sonucunda kalça kasında kanama olduğu belirlenen Dorukhan Toköz de takımını yalnız bıraktı.

Bordo mavililerde U19 Milli Takım kampında olan genç transferlerden Taha Altıkardeş de kadroda yer almayan oyunculardan oldu. Trabzonspor´da Covid-19´u atlatan Abdülkadir Ömür bugünkü karşılaşmada forma giyerken Denswil ise yedek kulübesinde yer aldı.

Misafir ekip Yukatel Kaysersipor da geçen hafta oynanan ve 2-1 galip geldiği GZT Giresunspor maçından farklı 11 ile sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte Covid-19´a yakalanan kaleci Bilal Bayezit kadrodan çıkarılırken yerine Silviu Lung kaleyi korudu. Yukatel Kayserispor´da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan da forma giyemeyen oyuncular arasında yer aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman´ın takımında ayrıca kırmzıı kart cezası nedeniyle Uğur Demirok ve sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor karşılaşmasında forma giymedi.

PARMAK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor´dan devre arasında Yukatel Kayserispor´a transfer olan Abdülkadir Parmak, bugünkü karşılaşmada eski takımına karşı forma giydi. Trabzonspor´da yeteri kadar forma şansı bulamayan Abdülkadir Parmak bugünkü karşılaşmada Kayserispor´un ilk 11´inde yer aldı.

KAYSERİ´DE BİNİNCİ GOL HEYECANI

Bu akşam Trabzonspor karşısında sahaya çıkan Yulatel Kayserispor´da bininci gol heyecanı yaşanıyor. Süper Lig´de bugüne kadar oynana müsabakalarda 999 golü bulunan sarı kırmızılı ekibin oyuncular, bu akşam tarihe geçecek golü atmak için de mücadele edecek.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Bordo mavililerde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Teknik direktör Abdullah Avcı kart sınırındaki oyuncularını uyardı. Trabzonspor´da kaleci Uğurcan, Siopis, Bakasetas, Peres ve Djaniny sarı kartı sınırında bulunuyor. 5 oyuncu bugün Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Misafir ekip Yukatel Kayserispor´da ise Lionel Carole, kaleci Lung, Onur Bulut ve yedek kulübesinde bekleyen Gustavo sarı kart sınırında bulunuyor.

Öte yandan A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasını izlemek için kente geldi.

DHA