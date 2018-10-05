Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay'a 2.4 milyon TL... Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu kararını verdi ve Rıza Çalımbay'a 345 bin Euro (2.4 milyon TL) ödenmesini hükmetti.