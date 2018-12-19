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Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado şehri terk etti!

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 11:15
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Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado şehri terk etti!

 Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon'dan ayrıldı.

Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.

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