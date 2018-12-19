Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado şehri terk etti!
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon'dan ayrıldı.
Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.