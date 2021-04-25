Trabzonsporu beraberlik belasından Djaniny kurtardı

Süper Lig’deki son galibiyetini Ankaragücü karşısında alan ve 1 aydan fazla süredir kazanamayan Bordo-Mavililer, 3 puan hasretine son verdi... Üst üste çıktığı 5 lig karşılaşmasında da rakipleriyle berabere kalan Fırtına, Karagümrük engelini Djaniny ile aştı. Yeşil Burun Adalı forvet, attığı iki golle yıldızlaştı. Maçın henüz 15. dakikasında penaltıdan ağları bulan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise rakip savunmanın hatasını çok iyi değerlendirdi. Serhat’ın geri pasında araya girip topu süren Djaniny, kaleciyi müthiş bir soğukkanlılık ile geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Trabzonspor formasıyla ligde ilk kez bir maçta 2 gol atan Djaniny, günün adamı oldu.

Ekuban’ı yakaladı

Çıktığı son 3 lig maçında 3 golü bulunan Djaniny, toplamda ligde 8 kez ağları sarstı. Bu alanda Ekuban’ı yakalayan Djaniny’nin aynı zamanda 1 asisti bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin kalan 4 maçlık bölümünde de Djaniny’den maksimum skor katkısını vermesini bekliyor.

"Çok istedik, çok koştuk"

Maç sonrası konuşan Djaniny, “İyi bir rakibe karşı mücadele ettik. Çok istedik, çok koştuk. İkinci yarı biraz yorulduk fakat kazanmak değerliydi. Gerçekten mutluyuz” dedi. Tecrübeli forvet, gol seviçlerindeki kalp işaretini ise ailesi ve çocukları için yaptığını söyledi.

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