3 oyuncuya 29 Milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor ’da plana göre Taha Altıkardeş bordo - mavililerin kadrosuna katılacak Batuhan Kör ve Kerem Şen ise Bursaspor ’da sezon sonuna kadar kiralık oynayacaktı.

61saat'in haberine göre; Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olması sonrası yeşil beyazlı ekipte resmen şok yaşanıyor. Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı bu oyuncuların şimdi ne olacağı merak konusu oldu.

TRABZON'A DÖNÜYORLAR

Batuhan ve Kerem, Trabzonspor’a imza attıktan sonra Bursaspor’un Antalya kampına katılırken yeşil - beyazlı ekibin transfer tahtasını açmaya çalıştığı kaydedildi. Bursaspor'un transfer tahtasının açılamaması nedeniyle 2 oyuncunun, İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a geleceği öğrenildi.

TRABZONSPOR KAP'A BU ŞEKİLDE BİLDİRMİŞTİ

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen gençlerden Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuların her birine 2021-22 sezonunun ikinci yarısı için 1,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 3 milyon TL ödenecek. Sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonda aldığı ücrete tüketici-üretici fiyat endeksinin yarısı kadar ücret artışı uygulanacak. Genç futbolcuların menajerlerine de ayrıca, sözleşmelerinin devam etmesi şartına bağlı olarak oyunculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak. Ayrıca genç yeteneklerin kulübü Bursaspor'a da taksitler halinde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme gerçekleştirilecek.

İşte 3 futbolcunun sözleşme detayları:

KEREM ŞEN

Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TAHA ALTIKARDEŞ

Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

BATUHAN KÖR

Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.







