Futbol Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

Futbol

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

30 Temmuz 2021, Cuma 01:45 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

AA

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