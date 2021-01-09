Sezon başının aksine bu kez daha net ve yıldız isimler üzerinden ilerleyen Trabzonspor’da yeni hedef; Franco Vazquez.

Sevilla’nın 31 yaşındaki 10 numarası için görüşmeler çoktan başladı. İspanyol devinde bu sezon yedek kalan ve genellikle sonradan oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, 5’i La Liga olmak üzere toplam 12 maça çıktı, 238 dakika süre aldı. Sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Vazquez ile temas kurulurken, oyuncu cephesinin Trabzonspor’un teklifine soğuk bakmadığı öğrenildi.

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli futbolcu hem 10 hem de 8 numara mevkilerinde görev yapıyor. Sevilla’nın cüzi bonservis bedeli karşılığında Vazquez’i bırakmaya sıcak baktığı öğrenilirken, Bordo-Mavililer ilk olarak oyuncuyla prensip anlaşmasına varmayı hedefliyor.

İtalya pasaportu da bulunan 1.87 boyundaki Vazquez, 3 kez Arjantin Milli Takımı’nın formasını terletti. Transferi için çok uğraşılan Enzo Perez gibi tecübesi ve lider özelliğiyle dikkat çeken Tangocu, ülkesinde Belgrano altyapısından yetiştikten sonra 2012’de 4.5 milyon Euro karşılığında Palermo’ya transfer oldu. 2016’da ise İtalyan kulübü, 17 milyon Euro’ya Franco Vazquez’i Sevilla’ya satmıştı.

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