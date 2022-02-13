2021-2022 sezonunda başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 12’ye çıkardı. Süper Lig’in sona ermesine 13 hafta kala zirvedeki yerini sağlamlaştıran Karadeniz ekibi kupaya en yakın takım durumunda. Peki, Trabzonspor’un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? İşte detaylar…

TRABZONSPOR’UN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Trabzonspor Süper Lig tarihinde 7 kez şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü.

Bordo mavili ekibin ayrıca 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 5 de Başbakanlık Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor’un Süper lig şampiyonluk tarihleri ise şu şekilde;

1975-76

1976-77

1978-79

1979-80

1980-81

1983-84

2010-11

Trabzonspor en son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde etti.

SÜPER LİG’DE SON DURUM

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, oynadığı 25 maçta, 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 60 puana sahip.

Ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor ise oynadığı 24 maçta, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puanda.

Ligde üçüncü sırada bulunan Adana Demirspor ise 24 maçta, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 40 puan elde etti.

ÜÇ BÜYÜKLERDE SON DURUM

Süper Lig’de bu sezon 25 maç oynayan Fenerbahçe, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 40 puana sahip ve averaj farkı nedeniyle ligde 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise oynadığı 24 maçta, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak hanesine 37 puan yazdırdı ve Süper Lig’de 7. sırada yer alıyor.

Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray ise oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 29 puanı bulunan sarı kırmızılı ekip ligde 13. sırada yer alıyor.

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