Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyordu. Yönetimin hedefi ise bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’un hocası Erol Bulut'tu. Yeni Malatyaspor sonrasında Akdeniz ekibinde de başarılı bir performans sergileyen 44 yaşındaki Bulut için Bordo-Mavililer, ilk olarak Alanyaspor ile masaya oturdu.

Fanatik'in haberine göre; İlk aşamada olumlu yanıt alındı ve Bulut’tan gelecek yanıt beklenmeye başladı. Eğer aradaki pürüzler giderilirse önümüzdeki günlerde Bulut ile masaya oturulacak ve imzalar atılacak.





Samet Aybaba da listede

Bordo-Mavililer’in listesindeki bir diğer isim de Samet Aybaba... Trabzonspor eğer Erol Bulut ile anlaşma sağlayamazsa rotasını Aybaba’ya çevirecek. Tecrübeli çalıştırıcının da Trabzonspor’un sahip olduğu oyuncu grubu nedeniyle çalışmaya sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, hoca konusundaki kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

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