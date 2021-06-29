Futbol Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Futbol

Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, kente geldi.

29 Haziran 2021, Salı 01:20 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. 33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik’i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN / TRABZON (DHA)

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