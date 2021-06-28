Futbol Trabzonspor'un yeni transferi Koita geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Koita geldi

Futbol

Trabzonspor'un yeni transferi Koita geldi

Trabzonspor’un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi. Koita'yı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 00:40 Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.

Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

AA

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