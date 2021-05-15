Trafik gürültüsü kuşlarda öğrenme güçlüğüne neden oluyor

Trafik gürültüsü, yetişkinlerde hastalıklara neden oluyor ve çocuklarda dil bozukluğuna ve öğrenme güçlüğüne neden oluyor. Yaygın bir çevre kirliliği olan trafik gürültüsü, insanlar kadar hayvanları da etkilediği ortaya çıktı. Popular Science Türkiye'de yer alan bilgiye göre, trafik gürültüsü, ötmeyi öğrenen genç kuşlarda öğrenim hatalarına ve gecikmelere sebep oluyor. Bu kuşlar ayrıca, kronik stres işareti olan baskınlanmış bir bağışıklık sisteminden muzdarip.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ DAHA ZAYIF

Max Planck Enstitüsü Kuşbilim Bölümü’nde çalışan araştırmacılar, genç zebra ispinozlarının gürültünün oluşturduğu etkilere karşı tıpkı çocuklar gibi özel bir hassasiyet sergilediğini; çünkü gürültünün, gelişimin önemli bir aşamasında öğrenmeye müdahale edebildiğini ortaya çıkardı. Ayrıca trafik gürültüsüne maruz kalan kuşların bağışıklıkları daha zayıf. Bu durum gürültünün, genç kuşlarda kronik bir stres kaynağı olduğunu akla getiriyor.

Ayrıca trafik gürültüsüne maruz kalan kuşlar, ötmeyi de diğer kuşlara oranla yüzde 30 daha geç öğreniyor.