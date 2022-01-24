Türkiye Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Türkiye

Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Eskişehir'de son günlerde şehri etkisi altına alan kar yağışının yol açtığı trafik kazaları, kaportacılarda yoğunluğa neden oldu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de yaşanan yoğun kar yağışının ardından aşırı soğuk hava, buzlanmayı beraberinde getirdi. Özellikle ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. 


Hem yağış, hem buzlanma bir araya gelince de irili ufaklı birçok trafik kazası meydana geldi. Aracını yaptırmak istenler soluğu kaportacılarda aldı. Sanayide hizmet veren kaportacılar kazaların ardından gelen araçlarla yoğun tempoda çalışmaya başladı.

KAZALAR ÇOĞALDI KAPORTACILARDA İŞLER ARTTI

Eskişehir’de 30 yıldır kaportacılık yapan Recep Çalışan özellikle kış lastiği kullanılmamasının ve dikkatsizliğin kazalara neden olduğunu belirtti. 

Karlı ve buzlu yolların etkisiyle trafik kazalarında artış olduğunu ve işlerinde hareketlilik olduğunu ifade eden Çalışan, şunları söyledi: “Kar lastiği kullanmayanlar dikkatsizlik sonucu kaza yapıyorlar. Bir de takip mesafesini korumuyor hiç kimse. Soğuktan ve yerdeki buzlanmadan dolayı kazaların sayısı çoğalıyor. Fakat bilinçli bir şekilde kar lastiği kullananlar daha az kaza yapıyor. Son günlerdeki don olaylarından sonra da kaza sayıları çoğaldı. Kazaların çoğalmasıyla da işlerimiz yoğunlaştı. Kayarak kaza yapan araçlarda genellikle ön ve arka tampon, kapı ve çamurluklar hasar görüyor. Plastik olduğu için soğukta sertleşen ve çarpma etkisiyle kırılan tamponlar genellikle değiştiriliyor. Çamurluklar, kapılar tamir edilebiliyor ve boyanabiliyor”

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