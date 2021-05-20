Trafik kazalarına 'rapor' önlemi

Trafik kazalarının yüzde 89’u sürücü kaynaklı. Bu da 2003’te kazaların azaltılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla kanunlaşan ‘psikoteknik değerlendirme raporu’nun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Şoförlüğü meslek olarak yapanlara zorunlu hale getirilen bu raporun, denetim zorunluluğu ise bulunmuyor. Uygulama zorunluluğu olan ama denetimi yapılmayan bu konuyla ilgili sürekli ertelenen adımın nihayet atılması bekleniyor. 30 Haziran 2021’den sonra bu raporun denetiminin yürürlüğe gireceği öngörülüyor. Böylece psikoteknik değerlendirme raporu olmayan ticari araç sürücülerine gerekli cezai işlem uygulanabilecek.

MALİYETİ ÇOK AZ

Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla, riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor. Ticari amaçlı araç sürücüleri için 5 yılda bir tekrarlanması gereken psikoteknik değerlendirme raporunun maliyeti ise 2021 yılı için 200 lira. Bu da bir sürücüye aylık sadece 3.3 lira maliyet oluşturuyor.

2 YIL ARAÇ KULLANAMAZ

Türkiye’de 9.5 milyon kişinin ticari araç şoförlüğü yaptığını belirten ALG Psikoteknik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güzel, “2003’ten itibaren kazalarda 200 milyar dolarlık (1 trilyon 673 milyar lira) kayıp yaşandı. Raporun denetiminin yapılması can kaybını önleyeceği gibi ekonomiye katkısı da büyük olacak. Psikoteknik test sonucu yetersiz rapor almış olan bir şoför, 2 yıl ticari araç kullanamaz ve 2 yıl sonra tekrar teste girme hakkına sahip olur” dedi.



