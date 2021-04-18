Trafik kazası yaptı, anlattıkları şoke etti: Pusuya düşürüldüm!

Adana’da zirai danışman Refik Vural (47), otomobiliyle işe giderken karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı. Kazadan sonra bir grup tarafından sopalarla darbedildiğini iddia eden Vural, olayı azmettiren kişinin mahallelerinde bulunan komşusu M.G. olduğunu söyledi. Vural, kaza öncesi motosikletli kişilerin kendisini takip edip pusu kurduğunu ve traktör sürücüsünün kasıtlı olarak çarptığını öne sürdü. Kaza anları ise otomobilde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi.





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Kaza, 13 Nisan'da Yumurtalık ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Organik gübre üretimi ve zirai danışmanlık işiyle uğraşan Refik Vural, müşterisinin ürünleri kontrol etmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ise otomobil içinde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi. Vural, traktör sürücüsünün kasıtlı olarak aracına çarptığını iddia ederek, kazanın ardından otomobilinden indikten sonra kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sopalarla darbedildiğini öne sürdü. Darp raporu aldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Vural, daha önceden de darp edildiğini ve olayı gerçekleştirenler ile traktörle öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yönlendirenin Yeşilköy Mahallesi'ndeki komşuları M.G. olduğunu söyledi. Vural, M.G. ile aralarında geçmişten bu yana çeşitli nedenler yüzünden anlaşmazlık olduğu ve mahallede M.G.'ye karşı olduğu için kendisine kin beslendiğini ileri sürdü.

KAZA SONRASI SALDIRDILAR

Kaza günü yaşananları anlatan Vural, "Komşu mahalleden geçtim, tarlada 1 saat durduktan sonra dönüşe geçtim. Bir motosikletlinin yol kenarında beklediğinden şüphelendim ama ilerlemeye devam ettim. Sonra bir kuşa çarptım ve durdum. Bakmak için aşağı inip otomobilime bindikten sonra motosikletli kişi tekrar geldi. Sonra ben yoluma devam ettim. Karşıdan gelen bir traktör, şeridinden çıktı. Ben sağa doğru biraz daha yanaştım, 2-3 metre kala direksiyonu kırarak üzerime sürdü. Şoku atlatıp kapıyı açmaya çalıştığımda kapının sıkışmış olduğunu gördüm. Dışarı çıktım. Bana çarpan traktör sürücüsü yerde kıvranıyordu. Telefonla jandarmayı aradım, ambulans talep ettim. Sonra sağdan soldan eli sopalı çocuklar çıktı ve bana saldırmaya başladılar. Geriden gelen motosiklettekiler de beni darbetti" dedi.

‘BANA PUSU KURDULAR’

Kendisine pusu kurulduğunu düşündüğünü ifade eden Vural, “Yol kenarında gördüğüm motosikletli kişiler de ne zaman, nereden geçeceğimi belirlemem için keşif yapıyordu. Traktörü kullanan kişiye de haber veriyordu. Kazadan bir şekilde sağ çıktım ancak beni bu şekilde öldürmeye çalıştılar. Beni darbettikten sonra kaçtılar. Ben de arkalarından bir süre gidip, ‘Hani beni öldürecektiniz?’ diye bağırdım. Sonra adam toplayıp geleceklerini söylediler. Bir daha da görmedim. Ambulansla hastaneye gidip, darp raporu aldım. Özellikle M.G. hakkında şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini, bu mahallenin de eski haline dönmesini istiyorum” diye konuştu.

OTOBÜSLE GELİP, ORAKLA EVİMİ BASTILAR

M.G.’nin, kendisini eleştiren kişilere tehdit ve darp uyguladığını öne süren Vural, daha önce de sosyal medyadan eleştirel paylaşımlar yapan yeğenleri ve mahalledeki bir kızın darbedildiğini iddia etti. 2018’de muhtar adayı olduğunu açıklaması üzerine tehdit ve tepkilerin arttığını iddia eden Vural, “2020’nin Eylül ayında bu kez de namusuma dil uzatılıp, evime baskın yapıldı. O gün evime otobüsle gelen onlarca çocuk tarafından darbedildim. Hatta ellerindeki orakları, karnıma saplamaya çalıştılar. Ben de içeriden av tüfeğiyle havaya ateş açmasaydım, bu röportajı yapamıyor olacaktım. Orakla saldırırlarken güvenlik kamerası görüntüleri de var. O zamanlarda da şikayetçi oldum ancak yaşları küçük olduğu için dava süreci uzadı. Azmettirici M.G.'ye delil yetersizliği olduğu için hiçbir işlem yapılmadı” diye konuştu.

Yusuf KANTARLI-Anıl ATAR/DHA