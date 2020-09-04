Baba Yusuf Güler, Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak oğlunun ölümünden sonra yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.

Acılı olayın ardından ilk kez konuşan baba trafik kazası geçiren oğlunun 20-25 dakika boyunca ambulans beklediğini belirterek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Sürücü hakkında şikayet için savcılığa giden baba beklenmedik bir tepkiyle karşılaştıklarını belirtti. Yusuf Güler savcının ‘şikayete gerek yok bir şey değiştirmez’ demesi üzerine eşinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Duygusal anlar yaşayan baba suçun oğlunda olduğunu belirten bilirkişi raporu çıkarıldığını söyleyerek 9 günde hapisten çıkartılan sürücü için isyan etti. Görgü tanıkları ve jandarma komutanlığı tarafından tutulan olay yeri tespit tutanaklarını göstererek asıl suçun sürücünün hızlı araç kullanmasından dolayı olduğunu söyledi. Yaşananlara oldukça üzülen Hakan Ural başta Adalet Bakanı olmak üzere konu hakkında hassasiyet gösterileceğini söyledi.