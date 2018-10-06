Trafik kazasında ölen kardeşinin acısına dayanamadı
Kayseri'deki trafik kazasında kardeşinin öldüğünü öğrenen abla, acı haberin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
Yahyalı Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan kardeşi Burak Ocak'ın (29) trafik kazasında öldüğünü öğrenen Sevim Hançer (45), ailesiyle Kayseri'den kardeşinin Kavacık Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada sinir krizi geçiren ve fenalaşan Hançer, Yahyalı Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu daha da ağırlaşınca ambulansla Kayseri'ye sevk edilen Hançer yolda yaşamını yitirdi.
Hançer'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Develi-Yahyalı karayolu Tonbak Mahallesi yakınlarında, Burak Ocak idaresindeki 14 AJ 746 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Ulusoy'un (28) kullandığı 06 FHV 86 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücüler hayatını kaybetmiş, biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.
AA