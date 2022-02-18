Esenler Hal-TEM bağlantı yolunda geçen salı günü bir sürücü trafikte otomobiliyle makas atarak ilerledi. Sürücü o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.





Trafikteki makas anlarının sosyal medyaya düşmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda otomobilin sürücünün F.G. olduğunu tespit etti.

Sürücü F.G.'ye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden çok makas atmak"tan bin 823 lira, "Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek" maddesinden196 lira olmak üzere toplamda 2 bin 19 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü F.G., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılabilmesi için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.