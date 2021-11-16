Trafik magandası! Onlarca kişinin hayatını riske attı
Antalya'da, kasksız olarak motosiklet kullanan kişi, seyir halindeyken ellerini bırakıp, uzandı ve sigara içti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
16 Kasım 2021, Salı 21:02 Son Güncelleme:
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Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde kasksız motosikletli, seyir halindeyken oturduğu yere uzanıp, ayaklarını da benzin deposunun üzerine koydu.
Bir yandan da sigara içen motosikletli, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülen kişiye baş parmaklarıyla 'tamam' işareti yaptı. Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuktan görüntüler, tepki çekti.
Ahmet İSTEK/ ANTALYA(DHA)
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