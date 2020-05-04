Trafik poliçesinde süre uzadı, vatandaş rahatladı
Corona virüs (Covid-19) salgını, Türkiye’yi etkilemeye devam ederken, salgının ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle bunalan vatandaşlara zorunlu trafik sigortasında (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk) rahat nefes aldıracak uygulamalar sürüyor. Sigorta Medya internet sitesinde yayınlanan habere göre Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) tavsiye kararından sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü de 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde konu ile ilgili 2 önemli duyuru yayımladı.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 17:04 Son Güncelleme:
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Yapılan düzenlemeye göre, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri için ilave prim alınmaksızın, poliçe süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılacak. Ancak, tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketleri diğer motorlu araç işletenler için de sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını 31 Mayıs’a sürdürebilecek.
6 taksit yapılacak
Düzenlemeye göre, sigorta ettirenin talebi halinde en az 6 taksit yapılacak. Mayısta tahsilat yapılmayacak; taksitlendirme hazirandan itibaren başlayacak. ‘Riskli Sigortalılar Havuzu’ kapsamındaki poliçeler için de poliçe bitiş tarihi, 30 Nisan-31 Mayıs arasında olan poliçelerin geçerlilik süreleri, ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatıldı.
Trafik sigortasında hangi yenilikler yapıldı?
• Covid-19 salgını nedeniyle ‘sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri’ için poliçe süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılacak.
• Sigorta şirketleri, diğer motorlu araç işletenler için de ilave prim alınmaksızın, sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını, 31 Mayıs’a kadar devam ettirebilecek.
• Sigorta ettirenin talebi halinde en az 6 taksit yapılacak; mayısta tahsilat yapılmayacak.
• ‘Riskli Sigortalılar Havuzu’ kapsamındaki poliçeler için de poliçe bitiş tarihi, 30 Nisan-31 Mayıs arasında olan poliçelerin geçerlilik süreleri, ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılacak.