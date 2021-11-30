İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde yaşanan şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve tarım arazilerine zarar verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Lodos ya da fırtına hasarı dediğimiz hasarlarla ilgili ihbar yağmaya başladı. Poliçede fırtına teminatının olması gerekiyor. Fırtınadan kaynaklı zararı trafik sigortası ödemeyecektir. Kaskosu olanların hasarı karşılanacak. Tarım sigortalarında, seradaki ürünleriniz sigortalanmışsa bunun priminin yarısını devlet ödemektedir. Kaybınızın tamamını da tarım sigortalarından alabiliyorsunuz." dedi.





ACENTELERE HASAR İHBARI YAĞIYOR

Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu. Rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı. Hal böyle olunca birçok vatandaş için maddi zararda oluştu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, dün ve bugün acentelere hasar ihbarı yağdığını söylüyor.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda ülkemizde doğal felaketlerin sayısı artmaya başladı. Bunun nedeni çevre kirliliği, doğa bir anlamda ciddi yüksek oranda zarar vermeye başladı. Fırtına, hortumlar, yüksek şiddetli rüzgarlar ve lodosun şiddetinin son zamanlarda hızla artması buna önemli bir örnektir.

"YÜKSEK TAZMİNAT ALABİLİRLER"

Lodos ya da fırtına hasarı dediğimiz hasarlarla ilgili ihbar yağmaya başladı. Hem araçlarda önemli zararlar meydana gelmeye başladı. Konutlarda da ciddi hasarlar var. İş yerlerinde de ciddi hasarlar var. En önemli şeylerden biri de tarım ürünlerinde ciddi hasar meydana geldi. Bunların hepsini sigortalamak mümkün. İnsanların vefat durumunda hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası varsa fırtına sonucu yüksek tazminat alması söz konusudur.

"METEOROLOJİ RAPORU İSTENEBİLİR"

Oluşan sağlık giderlerini de poliçelerin limitlerinden hem sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasından alabilirler. Tedavi masraflarını faturalandırmak veya sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu hastanelere gitmek yeterli olacaktır. Ev ve iş yeri hasarları için konut ve ya iş yeri poliçeniz varsa bir sigorta hasarının fırtına sayılabilmesi için 7 bofor ve üzeri şiddetli rüzgarın etmesi gerekiyor. Ülkemizde Marmara bölgesini etkileyen Akdeniz’deki ve çeşitli bölgelerdeki hasarlar 7 boforun üzerinde. Bununla ilgili bir meteoroloji raporu istenebilir ve poliçede fırtına teminatının olması gerekiyor.

"HASAR KASKODAN ALINABİLİYOR"

Fırtına sonucu evlerin çatıları uçtu, camlar kırıldı evlerin içerisinde sular doldu. Ciddi anlamda hasarlar söz konusu. Kıyıya yakın bölgelerde deniz taşmaları sonucu ciddi hasarlar söz konusu. Demirbaşlarda elektronik cihaz ve makinalarda da önemli hasarlar meydana geldi diyebiliriz. Hasar oranları ve rakamları önümüzdeki haftalarda daha da netleşecektir. Normal zamana göre hasar ihbarında yüzde 30 artış olduğunu söyleyebiliriz. Araçlarda ise fırtınadan kaynaklı zararı trafik sigortası ödemeyecektir. Araca özel kasko sigortası olması durumunda bu hasarı alıyorsunuz. Arabanızın üzerine bir şey düşmüş olabilir. Yol görüşü olmaması sebebiyle kazaya karışmış olabilirsiniz. Fırtına ile ilgili oluşabilecek her hasar kaskodan alınabiliyor.

SERADAKİ ÜRÜNLERİNİ SİGORTALANMIŞSA...

Fırtına hasarları otomatik kasko poliçelerinde teminat olarak gelmektedir. Acentenizi arayarak arabanızın tamir edilmesini sağlayabilirsiniz. Tarım ürünlerinde ise bununla ilgili bildiğiniz üzere tarım sigortaları var. Tarım sigortalarında eğer ürününüz seradaki ürünleriniz sigortalanmışsa bunun priminin yarısını devlet ödemektedir. Kaybınızın tamamını da tarım sigortalarından alabiliyorsunuz. Özellikle Antalya bölgesinde ilk başlayan fırtına ve lodos bunun devamında oluşan hortumlar ve aşırı şiddetli yağışlar nedeniyle ciddi anlamda tarım hasarı meydana geldi.











