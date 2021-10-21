Ekonomi Trafik sigortasında flaş gelişme! Teminatlar arttı…

Trafik sigortasında flaş gelişme! Teminatlar arttı…

Ekonomi

Trafik sigortasında flaş gelişme! Teminatlar arttı…

Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlarla ilgili alınan flaş karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli bir değişikliğe imza attı. İşte aracı olan herkesi ilgilendiren o değişiklik…

21 Ekim 2021, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL’den 50 bin TL’ye, kaza başına da 86 bin TL’den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54,000 TL ve 108,000 TL olarak uygulanacak.

SAĞLIK GİDERİNDE 430 BİN TL’DEN 500 BİN TL'YE

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL’den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL’den 2.5 milyon TL’ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.

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