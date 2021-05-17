Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Her şey değişiyor…

Trafik sigortasında değişiklik öngören yasa tasarısı, Meclis’e gönderildi; bugün de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Muhtemelen de bazı kesimler düzenlemeye itiraz edeceklerdir ki, tasarının, Meclis’e gönderilmesiyle itirazlar başladı.

Tasarı yasalaşırsa, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatına standart gelecek. Peki, neden yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?

YILLARDIR GÜNDEMDE

İşin aslı, trafik sigortasında ödenen bedeni tazminat, bir başka ifade ile trafik kazalarında ölenlerin yakınlarına ödenen vefat ve yine kazalarda mağdur olan kişilere ödenen sakatlık tazminatları yıllardır sürekli gündemde olan bir konu.

Tazminat hesaplamasının kanunla çerçevesi çizilmediğinden, belirli bir standart olmadığından geçmişte mahkemeler kişiden kişiye değişen tutarlarda tazminat kararları veriyorlardı.

Şöyle ki, aynı yaşta, aynı gelir seviyesine sahip iki kişi trafik kazasında hayatını kaybettiğinde; bir mahkeme yakınlarına sigortadan misal 120 bin lira ödenmesine karar verirken, bir başka mahkeme diğer kişinin yakınlarına 180 bin lira ödenmesine hükmediyordu.

VATANDAŞI KANDIRDILAR

Bu durum beraberinde başka sorunları da yarattı ve hasar aracısı denilen bir kesimin türemesine yol açtı. Bu kişiler, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kapısını çalıp, ‘sigorta şirketi az öder, dava açalım, üç-dört katı tazminat alırsınız’ diyerek, vatandaşları kandırıp, ellerinden vekâlet aldılar. Sonrasında da kimileri tazminatın yüzde 30’unu, kimileri de yüzde 50’sini cebe indirdi, vatandaş yine mağdur oldu.

Bunun üzerine bir taraftan hasar aracılarının açtığı davalardan yaka silken, diğer taraftan da farklı mahkeme kararlarıyla ne ödeyeceğini bilemeyen sigorta şirketleri, çareyi trafik sigortasının primlerini artırmada buldu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre bu gidişe kamu dur dedi ve 5 yıl önce, 2016 yılında, trafik sigortasından ödenecek bedeni tazminatların genel şartlar ile belirlenmesine yönelik düzenleme yaptı.

Düzenleme ile tazminat hesaplamasına, ödeme tutarına standart getirildi. Hesaplama yönteminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasına hükmedildi. Böylece ortalık duruldu, kaos bitti; sigorta şirketleri ödeyeceğini, vatandaş alacağını bildi. Ta ki, 2020’nin sonuna kadar.

TAZMİNAT DEĞİŞİYOR

Geçen senenin ekim ayında Anayasa Mahkemesi, tazminat hesaplamasının genel şartlarla düzenlenemeyeceğine, bunun kanunla yapılması gerektiğine hükmederek, maddeyi iptal etti ve yeniden belirsiz döneme girildi. Belirsizliği ortadan kaldırmak, soruna kökten çözüm getirmek için yeni yasa tasarısı hazırlandı ve geçen hafta Meclis’e gönderildi.

Tasarıya göre, Karayolları Trafik Kanunu’nda tazminat hesaplamasına yönelik düzenleme yapılacak. Daha açık bir anlatımla trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart getirilecek. Sigorta şirketleri tarafından kullanılacak hesaplama yöntemini de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirleyecek.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Tasarı bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Bazı kesimler tasarıya ciddi itiraz ediyor ki, bunların kim oldukları malum; başta da bu işten rant elde eden hasar aracıları. Açıkçası buna itiraz etmek tüketicinin lehine değil aleyhinedir. Yasa çıkarsa ne olacağı 3 maddeyle şöyle özetleniyor:

1) Tazminata belirli standart geleceğinden mahkemeler farklı farklı tazminat kararları veremeyecek, hak kaybı yaşanmayacak, vatandaş mağdur olmayacak.

2) Aracılara gerek kalmayacağından, kimse rant elde edemeyecek, haksız yere ceplerini dolduramayacak.

3) Mevcut durumda daha fazla tazminat almak ümidiyle kandırılan vatandaş, mahkemeye gittiğinde, tazminat alabilmek için 2-3 yıl beklemek zorunda. Yasa çıkarsa tazminat sigorta şirketi tarafından hemen ödenecek, vatandaş yine mağdur olmayacak. Ayrıca mahkemelerin yükü de hafifleyecek.

Bu üç maddeye birileri itiraz ediyorsa; anlayın ki, tüketicinin yanında değil karşısındadır, tüketiciyi değil kendi çıkarını ve cebini düşünüyordur.

NELER DEĞİŞİYOR?

Meclis'e gönderilen yasa tasarısı, tazminatlara standart getirilmesinin yanı sıra başka düzenlemeleri de içeriyor. Tasarı, yasalaşırsa, trafik sigortasında neler değişeceğini madde madde sıralayayım. Trafik kazasında kusurlu tarafın yakınlarına sigortadan vefat tazminatı ödenmeyecek.

Ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecek. Örneğin, trafik sigortasının kapsamında olmamasına karşın; kiralık araç kazaya karıştığında, onarımı süresince oluşan gelir kaybını araç kiralama şirketleri sigorta şirketinden talep edebiliyor, bazı mahkemeler de ödenmesine hükmediyordu. Yasa çıkarsa talep edilmeyecek.

Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak. Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecek.