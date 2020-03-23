Trafik sigortasında yeni düzenleme yürürlükte

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni zorunlu trafik sigortası genel şartlarıyla birlikte genel şartların daha önce yapılan Kanun değişikliklerine; uyumlu hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, değişikliklerde değer kaybı; eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandığı vurgulandı.

Sektör sürdürülebilir mali yapıya kavuşacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin kanuni dayanağının sağlandığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

“Bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık olmaması hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açıyor ve özellikle bedeni tazminatlardaki uyuşmazlıklar yargıya intikal ediyordu. Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Aynı zamanda maliyetler arttığı için trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu. Diğer taraftan bu durum sigorta şirketlerimizin mali sonuçlarına olumsuz olarak yansımaktaydı. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz.”

Genel Şartlardaki değer kaybı hakkındaki düzenlemelerle ilgili olarak Benli, şunları söyledi:

“Değer kaybı hesaplamasında standardizasyon olmaması nedeniyle hesaplamalarda oluşan uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınması maliyetleri artırıyordu. Bu da yargıya ciddi bir yük getirmesinin yanında, sigorta fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Bu çerçevede, uygulamada oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, değer kaybı hesaplamasına objektif kriterlere dayanan bir hesaplama yöntemi getirildi.”











