Türkiye Trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı

Trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı

Türkiye

Trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı

Yılbaşına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB’nin trafik haritasına göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı.

31 Aralık 2021, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Yılbaşına saatler kala işlerinden çıkan kimi vatandaş evlerinin yolunu tutarken kimisi de yılbaşını geçirecekleri noktalara ulaşmak için yola çıktı. Bu nedenle mega kent İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB’nin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.

İHA

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