Türkiye Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı, metrobüsler doldu taştı

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı, metrobüsler doldu taştı

Türkiye

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı, metrobüsler doldu taştı

Haftanın son iş gününün akşamında trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı. Özellikle metroda büyük kalabalık oluştu.

17 Eylül 2021, Cuma 21:02 Son Güncelleme:
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Mesainin bitiş saati ile birlikte Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluk oranı yüzde 72’ye çıktı. Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, özellikle metro ve tramvaylarda kalabalık nedeniyle yolcular inip binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metrosunda da sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

DHA

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