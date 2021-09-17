Mesainin bitiş saati ile birlikte Avcılar Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluk oranı yüzde 72’ye çıktı. Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, özellikle metro ve tramvaylarda kalabalık nedeniyle yolcular inip binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metrosunda da sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

DHA