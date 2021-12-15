Türkiye Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı! İstanbul resmen kilit

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı! İstanbul resmen kilit

Türkiye

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı! İstanbul resmen kilit

İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:11 Son Güncelleme:
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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun etkili olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e ulaştı.

Tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarına binip inmek isteyenler zaman zaman zorlandı. 

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

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