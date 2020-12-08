Milyarlarca liralık borcu ceza ve faizden kurtaran yapılandırma yasası 17 Kasım’da yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, trafik dahil tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının ödenmesinde büyük kolaylık sağlanıyor. Başvuruların bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Çifte indirim

Yasa özellikle trafik cezası alan sürücülerin elini rahatlatacak uygulamalar içeriyor. Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Yani anaparadan herhangi bir indirim yapılmıyor. Ancak trafik cezalarında yüzde 25 anapara indirimi uygulanıyor.

Martta yatırılırsa

31 Aralık’a kadar yapılandırılan trafik para cezalarının tamamı ilk taksit ödeme süresi olan 1 Şubat’a (bu tarih dahil) kadar ödenirse ceza aslının yüzde 25’i siliniyor. Taksitle ödeme tercih edilmesi durumunda ilk taksiti 1 Şubat’a kadar ödeyen, kalan tutarın tamamını ikinci taksit süresi olan 31 Mart’a kadar kalan taksitlerinin tamamını öderse bu sefer ceza aslının yüzde 12.5’i siliniyor.

Kaçak geçiş de dahil

Köprü ve otoyollarda geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası veriliyor. Eğer bu geçiş ücreti 15 gün içinde ödenirse ceza uygulanmıyor. Geçiş ihlali cezası bulunanlar, yapılandırmayla hem bu 4 katlık cezadan kurtulacak hem de ödeyeceği ceza anapara üzerinden indirim alacak. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı da silinecek.

Hangi dönemi kapsıyor?

Kanundan 31 Ağustos 2020’den (dahil) önce verilen ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezası olanlar yararlanabiliyor. Yapılandırma yasası bu haliyle yıllanmış trafik cezalarının kapatılması için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı kaçıranların cezasına her ay yüzde 5 oranında faiz eklenmeye devam edecek.

Başvuru nereye?

Başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinden (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’nde yapmak mümkün. Ayrıca borçlu olunan vergi dairelerine de şahsi olarak başvuru yapmak mümkün.

İşte örneklerle avantajın net hesabı

1-Peşin olduğunda anapara indirimi

24 Ağustos 2019’da hız sınırını yüzde 30-50 oranında aştığı için radara yaklanan bir araç sahibine 488 lira ceza kesilsin ve borcunu 36 ayda 18 taksitte ödemeyi talep etsin. Normalde 488 liralık ceza, her ay gelen yüzde 5’lik faizle 854 liraya (488+366 lira) çıkmış durumda. Vergi dairesine yapılan başvuru sonucu 366 liralık ceza siliniyor. Bunun yerine aylık yüzde 0.35’lik enflasyon farkına hesaplama yapılıyor.

O zaman ortaya 25.62 liralık fark çıkıyor. Toplam borç 488+25.62=513.62 lira oluyor. 18 taksitle ödenecekse borç tutarı taksit farkıyla 590.66 liraya çıkıyor ve taksit başına 32.81 lira ödenmesi gerekiyor. Şayet yapılandırılan borç 1 Şubat’a kadar peşin ödenirse bu defa 366 liralık faiz silindiği gibi 25.62 liralık enflasyon farkından yüzde 90 indirim yapılıyor. Üstelik anaparanın da yüzde 25’i (122 lira) siliniyor. Nihayetinde cepten sadece 368.56 lira çıkıyor.

2- Tamamı ikinci taksit süresinde ödenirse

Yine 25 Mayıs 2018’de 915 lira ceza kesilen bir sürücü vergi dairesine başvurarak, borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi talep etsin. 915 liralık ceza faiziyle bugün 2287.5 liraya çıkmış durumda. Yapılandırmayla 1372.50 liralık ceza silinip yerine 96.08 liralık enflasyon farkı eklenecek ve trafik cezası 1011.08 lira olacak. 6 eşit taksitle ödemede ödenecek tutar taksit farkıyla 1056.58 liraya çıkacak.

Bu durumda, 176.10 liralık taksitlerle borçtan kurtulmak mümkün olacak. Bu kişi ocakta ilk taksidi ödedikten sonra martta kalan tutarın tamamını öderse yüzde 12.5 indirim alacak. Yani 672.56 lira ödemeyle 1372.50 liralık faizden kurtulacak, yüzde 12.5 (114.38 lira) indirim alacak, enflasyon farkının da yüzde 50’sini (48.04 lira) ödeyecek. Toplamda 1534.92 lira avantajlı hale gelecek.







